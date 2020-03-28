2020/03/28 | 05:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطيب جمعة الكوفة يدعو من منزله للتكافل الإجتماعي الكوفة – سعدون الجابري اقام خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي صلاة جمعة الكوفة في منزله داعيا الى التكافل والتعاون في هذه الظروف الصعبة المتمثلة بتفشي وباء كورونا.وقال الدنيناوي في خطبته إنّ (هذا الوباء أرعب العالم وأرعد مفاصل الحضارة المادية ، وكشف زيف […]

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