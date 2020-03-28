الأنواء : أجواء ممطرة تعقبها سيول


الأنواء : أجواء ممطرة تعقبها سيول
2020/03/28 | 05:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       الأنواء : أجواء ممطرة تعقبها سيول بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر يتسبب بتساقط امطار رعدية بدءا من اليوم .

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (طقس البلاد يتأثر اليوم باندماج منخفضين جويين الأول […]

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