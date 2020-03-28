2020/03/28 | 05:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : أجواء ممطرة تعقبها سيول بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر يتسبب بتساقط امطار رعدية بدءا من اليوم .وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (طقس البلاد يتأثر اليوم باندماج منخفضين جويين الأول […]

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