2020/03/28 | 05:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلق في قصر باكنغهام على الملكة اليزابيث بعد إصابة رئيس الوزراء بكورونا لندن -الزمان اعلن قصر بكنغهام، ان آخر لقاء جمع الملكة إليزابيث برئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد كان قبل اكثر من اسبوعين، لافتا إلى أنها تتبع النصائح المتعلقة بسلامتها.وقال قصر بكنغهام، إن الملكة إليزابيث التقت […]

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