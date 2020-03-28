روايات ظهور صورة الملك المؤسس خلف العاهل السعودي

2020/03/28 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /احتفى نشطاء سعوديون بصورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود التي ظهرت خلف الملك سلمان بن عبد العزيز خلال أعمال مجموعة قمة الـ 20 الافتراضية.وفيما رأى عدد منهم أن الصورة مبعث افتخار، رأى أحدهم أنها تحمل دلالات تتمثل في “إظهار أقصى درجات الجاهزية والاستعداد للمهمات الشاقة”.وذكرت صحيفة “عكاظ” أن الصورة المرسومة للملك […]

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