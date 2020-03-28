عمليات بغداد تعتقل 3 آلاف مخالف لحظر التجول

2020/03/28 | 05:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 3040 مخالفا لقرار حظر التجول، وحجز 612 سيارة ودراجة منذ منع التجول الأسبوع الماضي ولغاية الآن....

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