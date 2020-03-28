مسؤول أميركي يستبعد انتهاء كورونا بالصيف

2020/03/28 | 05:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن قرب حلول فصل الصيف لا يعني بالضرورة أننا سنرى نهاية لانتشار فيروس كورونا المستجد.وذكر فوسي خلال برنامج تلفزيوني: “نأمل، على الرغم من أنه قد لا يحدث، أن نرى تأثير هذا الطقس الدافئ على خفض معدل الإصابة، لكن لا يمكنك […]

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