الإعلامية “تغريد الطاسان” تعلن إصابتها وبناتها بكورونا

2020/03/28 | 05:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الكاتبة والتربوية والإعلامية السعودية تغريد إبراهيم الطاسان عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا بعد مخالطتها لمصابين من عائلتها قبل ثلاثة أسابيع حسب قولها، ولم تظهر حينها أعراض الفيروس.وظهرت الطاسان عبر حاسبها الخاص في سناب شات وأعلنت عن إصابتها من داخل الحجر الصحي، وطالبت تغريد الجميع بالالتزام بجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية […]

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