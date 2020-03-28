هل هناك علاقة لاحمرار العين بكورونا؟

2020/03/28 | 06:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكدت إحدى الممرضات ممن يقمن بمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أن أعراض احمرار العين قد تكون إحدى العلامات التي تنبه الشخص بإصابته بالفيروس.تقول تشيلسي إيرنست، وهي إحدى الممرضات العاملات في مركز “لايف كير في كيركلاند”، بؤرة تفشي المرض في واشنطن، إن احمرار العين هي أهم علامة على إصابة الشخص […]

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