من الشابة التي عثر عليها مقتولة بفيلا نجلاء فتحي؟

2020/03/28 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تناولت عدة مصادر صحفية خبرا يؤكد العثور على جثة شابة مقتولة في فناء فيلا الممثلة المصرية نجلاء فتحي في منطقة الفيوم.وفي التفاصيل، كان أحد المزارعين الذين يهتمون بحديقة منزل الفنانة المصرية، متوجها للحصول على الماء ليروي المزروعات، فوجد شيئا يطفو على السطح فاقترب لانتشاله، فوجده جثة تعود لفتاة، فقام بإبلاغ الجهات المعنية فورا.[…]

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