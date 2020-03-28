الشابندر ينصح الزرفي بالاعتذار ويعتبر تكليفه بالانتحار

2020/03/28 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء العراقي المكلّف عدنان الزرفي بالاعتذار عن تولي رئاسة الحكومة الانتقالية....

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