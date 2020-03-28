السفارة الامريكية ببغداد تأمر موظفيها بالمغادرة

2020/03/28 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل قناة العالم بان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أصدرت، الجمعة بياناً أكدت فيه أن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت موظفيها في بغداد ...

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