طبيب عراقي يتوقع ارتفاع الإصابات بالوباء إلى 1000 حالة لهذا السبب

2020/03/28 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اختصاص صحة عامة في دائرة صحة الرصافة بغداد، د.علي الطاهر، الجمعة، إن الأيام المقبلة سنشهد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق وسيصل ال...

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