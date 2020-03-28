العراق.. تكليف الزرفي والسيناريوهات المتوقعة

2020/03/28 | 07:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاقم ازمة تكليف رئيس الوزراء في العراق يوما بعد يوم وتاخذ ابعادا خطيرة مع تصاعد الجدل والرفض لالية تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس ...

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