شاهد : مذيعة تقدم نشرة الأخبار من منزلها

2020/03/28 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /التزاما بتعليمات العمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، قامت مذيعة في قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، بتقديم برنامج من منزلها.ونشر ناشطون فيديو يظهر المذيعة، شانون بريام، خلال تحضيرها لتقديم برنامجها “نايت”، من خلال إحدى غرف النوم في منزلها.وارتدت بريام قميصا رسميا، ووضعت شعار برنامجها خلفها، وسلّطت الأضواء عليها، قبل أن تشرع […]

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