دراسة: كورونا يُضعف خصوبة الرجال

2020/03/28 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أوصت السلطات الصينية جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى من تعافى منه أن يجتازوا تحليل العقم على وجه السرعة، حيث تم نشر معلومات من قبل حكومة مقاطعة هوبي، التي تعتبر مركز انتشار الوباء العالمي.يشار إلى أن سلطات المقاطعة، قامت في وقت لاحق، بحذف البيان من موقعها، ولكن تم انتشاره بشكل كبير عبر […]

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