مخطط امريكي مشؤوم ضد الحشد الشعبي العراقي

2020/03/28 | 07:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الدفاع الأميركية أصدرت توجيها الأسبوع الماضي للتحضير لحملة عسكرية في العراق تهدف لتدمير مواقع تابعة للحشد الشعبي ال...

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