عشرات القبور للكاكائية تتعرض للتدمير جنوبي كركوك

2020/03/28 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرضت العشرات من القبور للكورد الكاكائيين الى التدمير على ايدي مجهولين جنوبي محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض مقابر الكاكائية في احدى القرى الواقعة جنوبي كركوك الى الهدم والاساءة لها.

وقال مراسل شفق نيوز، انه في قرية "على سراي" التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك تم استهداف مقبرة للكاكائية مرة اخرى.

واضاف انه في ليلة ٢٠٢٠/٣/١٥ تعرض مقبرة "باناكان" في قصبة "سفية" لتدمير من قبل مجهولين وأثناء فرض حظر منع التجوال، مشيرا الى تحطيم ٥١ قبرا.

والكاكائية، او "اليارسانية" والتي تسمى أيضا بأهل الحق (من قبل الايرانيين، والعرب) هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله) التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي في كوردستان

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