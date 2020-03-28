علي البعزاوي - الرأسمالية أمام امتحان كورونا

2020/03/28 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_البعزاوي النظام الراسمالي في مرحلته الامبريالية يزداد وحشية وجزا ولا إنسانية.ففي العرف الرأسمالي، تأتي صحة وسلامة الانسان في مرحلة متأخرة بعد الاستغلال والربح.الرأسمالية فوتت في قطاع الصحة، هذا القطاع الحيوي، للخواص ولم تترك للفقراء ومتوسّطي الدخل سوى بنايات خاوية تفتقد للمعدات الضرورية والأدوية وكل وسائل العلاج الاساسية، وحتى إن وجدت هنا أو هناك فبكميات محدودة لا تفي بالحاجة في الحالات الاستثنائية.

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