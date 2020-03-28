جهاد عقل - قوى الاحتلال والرأسمال تُعَرض حياة عمال البناء للخطر

2020/03/28 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل قرار حكومة نتنياهو بأن فرع البناء هو فرع حيوي ويجب مواصلة العمل به، بشرط أن تتوفر جميع وسائل الوقاية من وباء فيروس كورونا، أما العمال القادمين من مناطق السلطة الفلسطينية،فقد فرض وزير الامن الاسرائيلي نفتالي بينيت أمرا عليهم وهو أن على العامل التوقيع على التزام بالبقاء للعمل في ورشة البناء دون العودة لبيته لمدة 60 يومًا، وان توفر الشركة له مكان عمل يضمن وسائل الوقاية من جائحة الكورونا، ومن يرفض......

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