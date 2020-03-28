حسن مصاروة - عالم ما بعد الكورونا: -الاشتراكية أو البربرية

2020/03/28 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_مصاروة اذا كانت المزحة الطلابية الرائجة تقول: "الكُل يُصبح مؤمنًا في فترة الامتحانات" فانه يصح القول على سبيل المفارقة في ظل بعض التدابير التي تتخذها الدول الرأسمالية وبعض النقاشات العامة وحلول الطوارئ المطروحة لمواجهة وباء الكورونا: "الكٌل يصبح اشتراكيًا حينما تحل الكارثة".جزء كبير من النقاش العام الذي دار حول الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي كان حول ركيزة برنامج بيرني ساندرز الأساس......

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