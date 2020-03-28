توم هانكس وزوجته يعودان إلى لوس أنجلوس بعد شفائهما من كورونا

2020/03/28 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عاد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى لوس أنجلوس، أمس الجمعة، بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا.

وتم تصوير بطل فيلمي "فورست جامب" و"توي ستوري" وزوجته وهما يبتسمان لدى استقلالهما سيارة في المدينة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال موقع تي.إم.زد المهتم بأخبار المشاهير إن "الصور التقطت بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في لوس أنجلوس".

وقال موقع بيدج سيكس التابع لصحيفة نيويورك بوست والذي يهتم بأخبار المشاهير إن "هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة".

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم.

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 آذار أنه وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا، وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.

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