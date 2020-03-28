محافظة عراقية تشدد اجراءات الحظر لـ10 ايام: التسوق داخل المناطق

2020/03/28 | 08:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في محافظة تشديد إجراءات حظر التجوال من اليوم السبت ٢٨/٣/٢٠٢٠ ولمدة عشرة ايام.

وقررت ادارة خلية الازمة في بيان اليوم ان يكون التسوق للمواطنين من داخل مناطقهم فقط لان حظر التجوال مستمر بين مناطق المحافظة وان تفتح المحلات الغذائية والبقالين داخل المناطق السكنية من الساعةالسابعة صباحاً الى الساعةالخامسة مساءً وبعدها تغلق محال المواد الغذائية والبقالين كافة.

وقررت منع خروج المواطنين منعاً باتا و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة كافة بحق اصحاب المحال المشار اليها اعلاه والمواطنين في حالة خرق حظر التجوال .

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