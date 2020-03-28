مع تفاقم كورونا في نيويورك.. معدات حماية الكادر الطبي عرضة للسرقة أحيانا

2020/03/28 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزايد انتشار فيروس كورونا في نيويورك، التي سجلت أكثر من 46 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن، يتخذ الأطباء والممرضون في المدينة إجراءات يائسة أحيانا للحصول على معدات وقاية شخصية.

يوم الثلاثاء، توفي مدير ممرضي مستشفى Mount Sinai في المدينة، كيوس كيلي، بعد إصابته بالفيروس.

وفيما يتوجب تبديل معدات الوقاية، مثل الكمامات، بصورة دورية، تقوم بعض الكوادر الصحية في الولاية، بلبس نفس الكمامة طوال نوبات العمل، وأحيانا لأكثر من يوم واحد.

وقالت ممرضة مستشفى Mount Sinai لرويترز إنها "تضطر لإخفاء الكمامات الطبية الخاصة مثل كمامات N95"، لأنها "معرضة للفقدان إذا تُركت دون مراقبة".

وتحاول إدارات المستشفيات تطمين كوادرها من خلال الإعلان عن شحنات جديدة تصل إليها، لكن هذه الإدارات تعترف بأن "الوباء قد تسبب في تضييق الموارد".

وتعتقد كبيرة الأطباء في المستشفى فيكي لوباتشين أن مشفاها قد يحتاج في نهاية المطاف إلى ما يصل إلى 3.5 مليون قناع N95 و 20 مليون قناع جراحي.

وقالت طبيبة الطوارئ، مارني غروبر، إنها تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معدات وقائية مثل الأقنعة والقفازات، والتي قالت إنها بدأت تختفي من المستشفيات في الأيام الأولى من تفشي المرض - حيث سرقها المرضى أو الموظفون.

وتوزع غروبر التبرعات التي تتلقاها مباشرة إلى زملائها، متجاوزة إجراءات الشراء العادية في المستشفيات".

ونقلت رويترز عن طبيب في مستشفى نيويورك المشيخية، قوله إن "الموظفين يعتمدون على أقنعة تتبرع بها الأسر وتلك التي تم شراؤها من قبل مسؤولي الفرق الطبية على نفقتهم الخاصة".

واعترف المقيم بسرقة بعض مناديل التعقيم القوية ليأخذها إلى المنزل، قائلاً "لم آخذ الكرتونة بأكملها لقد وضعت البعض في كيس فحسب".

وحتى الآن، تأكدت إصابة 104 آلاف شخص في الولايات المتحدة بالفيروس، نصفهم تقريبا من نيويورك، فيما توفي 1702 شخصا في الولايات المتحدة ثلثهم تقريبا من هذه الولاية.

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