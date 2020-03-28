بالوثيقة.. إحالة قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام وضابط برتبة مقدم من قيادة العمليات للمحكمة العسكرية

2020/03/28 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه قائد اركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، بإحالة قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، وضابط من قيادة عمليات الانبار يحمل رتبة مقدم، إلى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بالفساد.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الجمعة، ان كل ما يطلبه شعبنا العراقي هو الاستقرار والسيادة.

وكتب الزرفي على حسابه الشخصي، في ’’تويتر’’، ان " كل ما يطلبه شعبنا العراقي هو الاستقرا

بغداد اليوم- متابعة

كشف أطباء صينيون أن 3 إلى 14 في المئة من إجمالي المرضى الذين أعلن شفاؤهم من فيروس كورونا، كانت الاختبارات التي خضعوا لها مجددا إيجابية، ما أثار مخاوف عوزهم للمناعة.

وأظهر بحث نقلت نتائجه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

بغداد اليوم-بغداد

أعلن تحالف الوطن أولاً، الجمعة، مواصلة الحوار مع الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي.





وذكرت الدائرة الاعلامي لتحالف الوطن أولا، أن التحالف الذي يترأسه النائب مثنى السامرائي، &q

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