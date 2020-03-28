عدد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا يتجاوز الـ 93 ألفا وحالات الوفاة نحو 1400

2020/03/28 | 09:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفحة الرئيسيةدولي دولي وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الجمعة، أن السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات بكورونا في العالم، يعود لتسريع وتيرة الفحوصات.وقال ترامب للصحفيين: “أعتقد إنه ينبغي أن نشيد بفحوصاتنا”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت “العديد من الاختبارات لم تجرها أي دولة في العالم”.وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في

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