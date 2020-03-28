هل تسرع جائحة فيروسات كورونا في رقمنة وأتمتة المدن؟

2020/03/28 | 09:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف سيؤثر فيروس كورونا في رقمنة و اعادة تشكيل المدن ؟

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