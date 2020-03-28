دراسة: أدوية ضغط الدم قد تعزز تأثير فيروس بكورونا

2020/03/28 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة طبية من إمكانية تداخل فيروس “كورونا المستجد” مع عمل أدوية ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب؛ ما يشكل تحديا للأطباء الذين يشرفون على علاج المرضى المعرَّضين للإصابة بأمراض خطيرة بجانب الفيروس المستجد.وسلطت الدراسة التي نُشرت في مجلة “أمراض القلب”، الضوء على أن فيروس “كورونا” قد يزيد من تعقيد الحالات المرضية، مثل عدم انتظام […]

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