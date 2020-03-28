146 إصابة و5 وفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/03/28 | 09:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 9478 مصاب.

وقالت وزارة الصحة، إن "من بين الإصابات الجديدة، 24 حالة قدمت من الخارج".

وأضافت أن "4811 مصابا تماثلوا للشفاء، و4523 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي حتى الآن 144".

وحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم نحو 600 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة وفاة حتى الآن، وانتشر الفيروس في أكثر في 201 دولة.

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