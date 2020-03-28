نائب: اللجنة السباعية لم ترشح الزرفي والفتح ما زال معارضاً له

2020/03/28 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب امجد العقابي، السبت، استمرار تحالف الفتح برفض تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة، مبينا ان الزرفي تم ترشيحه من قبل محموعة من النواب وليس من اللجنة السباعية.وقال العقابي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “اللجنة السباعية توصلت الى تفاهمات نهائية في وقتها لقبول تكليف نعيم السهيل الا ان الساعات الاخيرة انهت […]

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