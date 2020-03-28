محافظ البصرة: الحشد الشعبي موجود أينما طلبه العراق

2020/03/28 | 09:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البصرة ورئيس خلية الازمة في المحافظة اسعد العيداني، امس الجمعة، ان الحشد الشعبي موجود أينما طلبه العراق وفي جميع الأزمات.وقال العيداني في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الحشد الشعبي تأسس من أجل العراق وانه موجود أينما طلبه العراق وفي جميع ازماته”، مشيرا إلى أن “الحشد كانت له وقفة في

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