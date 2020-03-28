بالرغم من تفشي كورونا.. مساجد إندونيسيا لم تغلق أبوابها أمام المصلين

2020/03/28 | 09:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إندونيسيا، وبالرغم من فرض السلطات إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 87 شخصا وإصابة 1046 حالة، إجراءات قد تصل إلى حد سجن المخالفين لقرار حظر التجمعات، لم يجد رجال الدين والمتدينين داع للخوف من الوباء القاتل، وضرورة حظر إقامة صلاة الجمعة في المساجد.واعتبر البعض أن تطهير اليدين وتعقيم المكان […]

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