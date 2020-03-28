الصين.. 3 وفيات و54 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي

2020/03/28 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 54 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم السبت، “تلقينا تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81394، وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3295، وشفاء […]

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