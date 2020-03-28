2020/03/28 | 09:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد احال رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام و٣ ضباط اخرين الى المحكمة العسكرية الاولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة قائد عمليات الانبار الى محكمة عسكرية بتهمة الفساد..( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالة قائد عمليات الانبار الى محكمة عسكرية بتهمة الفساد..( وثيقة )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).