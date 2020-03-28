سيئول.. 146 إصابة جديدة و5 وفيات جراء كورونا

2020/03/28 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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