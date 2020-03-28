وزارة الدفاع الأمريكية تحدد موعد استئناف التحالف الدولي عملياته في العراق وتكشف سبب ’الانسحاب’’

2020/03/28 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم البنتاغون، العقيد شون روبرتسون، السبت (28 آذار 2020)، عن موعد استئناف قوات التحا...





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