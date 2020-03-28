2020/03/28 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، السبت (28 آذار 2020)، إلى تفجيرات مسيطر عليها غرب العاصمة.

وقالت القيادة ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات بغداد تنوه لتفجيرات مسيطر عليها غرب العاصمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات بغداد تنوه لتفجيرات مسيطر عليها غرب العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).