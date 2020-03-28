رويترز: العراق طلب من شركات النفط الأجنبية خفض ميزانيات تطوير الحقول بنسبة 30 بالمائة

2020/03/28 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت ’’رويترز’’ في تقرير تناولت فيه تأثيرات انخفاض أسعار النفط على العراق، بأن الأخير اقترح على شركات النفط العالمية تخفيض إنفاقها 30% بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات على مستويات إنتاج الخام في البلاد، فيما طالب شركات النفط الأجنبية بخفض ميزانيات تطوير الحقول.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين عراقيين لم تسمهم، قولهم: إن "العراق أرسل مقترحات لجميع شركات النفط العالمية يطلب منها خفض ميزانيات تطوير الحقول 30%؛ إذ أضر تراجع أسعار النفط بالإيرادات الحكومية، على ألا تؤثر التخفيضات المقترحة على الإنتاج".

واشارت الوكالة الى أن شركات عالمية تعمل في حقول نفط بجنوب العراق تحت عقود خدمة تدفع الشركات بموجبها رسوما ثابتة بالدولار للكميات المنتجة، وتسدد بغداد للشركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق على خطط تطوير الحقول.

وفيما لفتت الى أن العراق يحتاج إلى سيولة عاجلة لبناء مخزون الحبوب مع تفشي كورونا، اشارت الى أن شركات الطاقة في أنحاء العالم تقلص الإنفاق بعد انخفاض سعر خام برنت أكثر من النصف منذ بداية العام، ليجري تداوله عند نحو 26 دولارا للبرميل الجمعة.

ووفقا لرويترز، قال مسؤولون عراقيون إن "انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات الشركات الأجنبية للأشهر الستة الأولى من العام"، وما زالت الوزارة بانتظار رد شركات النفط على الاقتراح.

وقال مسؤول كبير في شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة لرويترز: إن العراق يقترح أن تخفض شركات النفط العالمية إنفاقها 30% بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات على مستويات إنتاج الخام في البلاد.

وقال مسؤول نفط البصرة: "ما زلنا دون مخصصات ميزانية 2020، وانخفاض أسعار النفط أدى إلى تفاقم الوضع..



لهذا السبب نحتاج أن يبذل المقاولون الأجانب قصارى جهدهم ويخفضوا الإنفاق ويؤجلوا مستحقاتهم أيضا".

"دانة غاز" تواصل عملياتها بالطاقة القصوى في العراق ومصر

وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية، وفقا لرويترز: "تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30%، ولم نتخذ قرارا بعد".

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط: "الحوارات مفتوحة دائما بين الشركاء حول الكثير من القضايا الفنية والمالية المشتركة وغيرها، وهناك تواصل لمناقشة الأفكار والمقترحات والمواضيع ذات الشأن المشترك بحسب المستجدات في الظروف الطبيعية وغيرها".

وأضاف: "وبما أن لا أحد يستطيع التكهن في الوقت الحاضر بتأثيرات أزمة كورونا على السوق النفطية وعلى الاقتصاد العالمي، فمن الحكمة تأجيل الحوار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وتابع: "لا مشكلة في ذلك طالما هناك تفاهمات بين الأطراف المعنية، وهي مسألة طبيعية.



نأمل أن تتعافى الأسواق النفطية خلال الفترة المقبلة".

العراق يكشف عن مشاورات مع "أوبك" حول أسعار النفط

في غضون ذلك، أفاد خطاب اطلعت عليه رويترز بأن إكسون موبيل، المطور الرئيسي لحقل غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق، طلبت من جميع مورديها في العراق خفض التكاليف.

وكتبت إكسون في خطاب إلى الموردين: "قطاع النفط والغاز يتأثر بشكل كبير بالاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام والتي بلغت أدنى مستوى في العشرين عاما الماضية".

وتابعت: "لهذا فإن إكسون موبيل العراق...



تتوقع أن تبحث شركتكم فرص خفض التكلفة بشكل عاجل".

وقالت إكسون إنها أخطرت المقاولين والبائعين بتخفيضات مزمعة في الأمد القريب على النفقات الرأسمالية والتشغيلية بسبب جائحة فيروس كورونا.

بغداد اليوم- متابعة

انخفض سعر برميل "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 26 دولارا، خلافا للخام الأمريكي الذي صعد بنحو طفيف.

وجرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 25.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة

بغداد اليوم- بغداد

علق مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء (25 آذار 2020)، على خيار اللجوء الى البنك المركزي لسد العجز الذي انتجه انخفاض اسعار النفط، وازمة انتشار وباء كورونا، فيما أشار

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما بينت أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 61 حالة في الرصافة.

وقال مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رويترز: العراق طلب من شركات النفط الأجنبية خفض ميزانيات تطوير الحقول بنسبة 30 بالمائة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رويترز: العراق طلب من شركات النفط الأجنبية خفض ميزانيات تطوير الحقول بنسبة 30 بالمائة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).