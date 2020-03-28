الأوقاف النيابية تطالب بمنح أموال الطوارئ للتجارة لشراء مفردات البطاقة التموينية

2020/03/28 | 10:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، حسين اليساري، اليوم السبت، مجلس الوزراء بإصدار قرار عاجل لمنح أموال الطوارئ لوزارة التجارة لشراء مفردات البطاقة التموينية والتنسيق مع خلية الأزمة لضمان […]

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