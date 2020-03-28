نائب يطالب بتوزيع حصة تموينية للعراقيين لشهرين

2020/03/28 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالب عضو لجنة الصحة النيابية، عبد الامير الموسوي، خلية الازمة، بتذليل مصاعب حظر التجوال على المواطنين.وقال في بيان، له اليوم، انه “في ظل تصاعد مخاطر انتشار وباء كورونا في بلدنا وازدياد نسب الإصابات فيه نتطلع من ابناء شعبنا الكريم استشعار خطورة المرحلة وتطبيق التعليمات الصادرة من خلية الازمة بالتزام البقاء في […]

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