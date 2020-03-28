إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 100 ألف وعدّاد الوفيات يتسارع في أوروبا

2020/03/28 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أمس الجمعة عتبة المئة ألف حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة 18 ألف إصابة خلال يوم واحد، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، وباتت بذلك الولايات المتحدة الأولى عالميا في عدد الإصابات المعلنة رسميا بالفيروس.وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد […]

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