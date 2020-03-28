القبض على 43 مخالفاً لحظر التجوال وضبط 182 عجلة بالبصرة

2020/03/28 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم السبت، القاء القبض على 43 مخالفا لحظر التجوال وضبط 182 عجلة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "قوة الصدمة في مديرية شؤون الأفواج الطوارئ التابعة لشرطة البصرة، تمكنت من اعتقال ٤٣ مخالفا لحظر التجوال الصحي فضلا عن ضبط ١٨٢ عجلة مخالفة أمس الجمعة، في إطار تنفيذ قرارات اجتماع خلية الأزمة للحد من تفشي وباء كورونا".

واضافت، انه "تم نصب سيطرات في عموم محافظة البصرة لغرض تطبيق حظر التجوال ونشر ثقافة الوعي الصحي وتقديم المساعدة لأبناء المحافظة والكوادر الصحية بعملها الوقائي وبالشكل الأمثل".

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