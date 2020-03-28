العراق يتأثر بمنخفض

2020/03/28 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم السبت ان يجتاح العراق منخفض جوي قادم من افريقا في نهاية الاسبوع الجاري لترتفع معه درجات الحرارة.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك اليوم ان الحالة الجوية تستمر بالتأثير على عموم مدن البلاد حاليا اجواء غائمة جزئيا مصحوبة بسحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق من مدن الفرات الاوسط والجنوب وبعض مناطق من مدن الوسط والشمال صباح اليوم.

التوقعات تشير الى الاتي:

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استمرار فرص الامطار في كافة مدن البلاد نهارهذا اليوم والليلة مصحوبة بالبرق والرعد

2.احتمالية واردة للغزارة في مناطق متفرقة من مدينة الانبار والسليمانية ومدن الفرات الاوسط وميسان وواسط وكركوك واربيل وشمال نينوى هذا اليوم والليلة.

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تنتهي فرص الامطار في الانبار وجنوب غرب البلاد مع بداية الليل.

4.



تنتهي فرص الامطار خلال ساعات الليل او بعد منتصف الليل بقليل في ذي قار والسماوة والنجف والديوانية وبابل وكربلاء .

5.



تنتهي فرص الامطار في عموم مناطق الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وصلاح الدين وذي قار وميسان واغلب مناطق البصرة وميسان خلال ساعات صباح الاحد.

6.



مدينتي واسط وديالى تنتهي ظهر الاحد او قبل الظهر بقليل.

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استمرار فرص الامطار في نينوى ودهوك واربيل والسليمانية ونينوى اليوم واليومين المقبلين مع فترات من التوقف خلال نهار الاحد ..مع تحذيرا من توقعات غزارة الامطار في بعض مناطق شمال نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية.

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تعود فرص الامطار يوم الاثنين في صلاح الدين وديالى كذلك بعد توقف مؤقت.

9.هطول ثلجي متوقع على مرتفعات شمال السليمانية وشرقها صباح يوم الاثنين .

واشار عطية الى نشاط متوقع بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية نهار اليوم وبداية الليل في (البصرة وميسان وذي قار والسماوة وبادية الجنوب وشمال الخليج العربي ) لتصل سرعة هباتها الى مابين (50-60) كم/ساعة .

واردف بالقول يوم غد الاحد تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي وتكون خفيفة الى معتدلة السرعة عدا مناطق شمال البلاد تكون غربية الاتجاه معتدلة السرعة .

وزاد قائلا نشاط متوقع بالرياح السطحية الشمالية الغربية خلال نهار يوم الاثنين في الانبار وجميع المناطق الواقعة غرب البلاد مما يسبب تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية .

ونوه الى ان درجات حرارة مستقرة خلال الايام المقبلة تقريبا لغاية يوم الاربعاء وبعدها نتأثر بمنخفض خماسيني قادم من شمال افريقيا وتبدأ معه درجات الحرارة بالأرتفاع أعتبارا من يوم الأربعاء لتتجاوز 30 مئوية في مدينة البصرة ( متوقعه نهارا 33م) وباقي مدن الجنوب أيضا واقل من ذلك بقليل في الوسط والفرات الاوسط .



اما مدن الشمال فمتوقع الارتفاع التدريجي فيها بعد يوم الاربعاء .

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