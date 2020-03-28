بعد عجزها عن الوصول.. عصابات داعش تلجأ للقنص في ديالى

2020/03/28 | 10:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف امر اللواء الاول في الحشد الشعبي، ابو الحر البصري، الجمعة، ان “التعرض الذي حصل على قوات الحشد الشعبي قبل قليل تم بواسطة قناصات....

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