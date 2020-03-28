2020/03/28 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، إن "الحالات التي تعافت من الفيروس تعود لـ6 مواطنين كويتيين منهم 5 ذكور وأنثى بالإضافة إلى مقيمة"، مشيرا إلى أنه "سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد وزير الصحة أن عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد ارتفعت إلى 64 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تعلن شفاء 7 حالات جديدة من كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تعلن شفاء 7 حالات جديدة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).