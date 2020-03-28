واسط تحدد وقتاً لفتح محال الغذائية والبقالة

2020/03/28 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت، انه تقرر تحديد ساعات معدودة لفتح محال الغذائية والبقالة، مشيرة الى ان التسوق يكون في داخل المنطقة لكون حظر التجوال بين المناطق ما زال سارياً.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "قررت ادارة خلية الازمة ان يكون التسوق للمواطنين من داخل مناطقهم فقط لان حظر التجوال مستمر بين مناطق المحافظة وان تفتح المحال الغذائية والبقالين داخل المناطق السكنية من الساعة السابعة صباحاً الى الساعة الخامسة عصرا وبعدها تغلق كافة المحال".

وشددت على انه "يمنع خروج المواطنين منعاً باتا وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق اصحاب المحال المشار اليها والمواطنين في حالة خرق حظر التجوال".

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