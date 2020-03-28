صحيفة تكشف عن أوامرعسكرية أمريكية لتصعيد القتال في العراق

2020/03/28 | 10:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة أمريكية عن إعطاء أوامر وتوجيهات عسكرية جديدة لعناصر الجيش الأمريكي لتصعيد حدة القتال في العراق.وذكرت صحيفة “​نيويورك تايمز​” الأمريكية بأن وزارة الدفاع “​البنتاغون​” أمرت قيادات عسكرية بالتخطيط […]

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