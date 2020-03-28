الكشف عن علاقة وثيقة بين “السجائر الإلكترونية” وفيروس كورونا

2020/03/28 | 10:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن التدخين الإلكتروني – التبخير – قد يجعل المستخدمين الذين يعانون من حالات صحية مزمنة في خطر أعلى لحدوث مضاعفات خطيرة في حال أصيبوا بفيروس […]

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