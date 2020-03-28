بالوثيقة.. إحالة قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام للمحكمة العسكرية

2020/03/28 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس اركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، بإحالة قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، وضابط من قيادة عمليات الانبار يحمل رتبة مقدم، إلى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بالفساد.وجاء في كتاب صادر عن الغانمي، الى رئيس المحكمة العسكرية الأولى، أنه “استنادا للصلاحيات المخولة لنا، نحيل اليكم المتهمين (اللواء الركن، […]

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