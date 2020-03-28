طبابة اللواء الأول بالحشد تعفر منطقة نفط خانة في ديالى للوقاية من فايروس كورونا

2020/03/28 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت طبابة اللواء الأول في الحشد الشعبي ، السبت، منطقة نفط خانة في ديالى للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان طبابة اللواء الأول شرعت صباح اليوم بحملة تعفير وتطهير لمنطقة نفط خانة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا ، لافتا الا ان ، هذه العملية هي ضمن حملة

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