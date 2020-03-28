الصين: 3 وفيات و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/03/28 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 54 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، “تلقينا تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81394، وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3295، وشفاء 7491 حالة

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